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Фьючерсы на золото подешевели во время азиатских торгов
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Фьючерсы на золото подешевели во время азиатских торгов 

Investing.com Россия 14 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в четверг.
На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.179,00 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,51%.
Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.167,10 долл. и сопротивление — на 1.216,40 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,23% и торгуется на отметке 96,37 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в сентябре вырос на 0,04%, достигнув отметки 14,460 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в сентябре вырос на 0,35%, дойдя до уровня 2,593 долл. за фунт.
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Комментарии  Ещё 9 источников 
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