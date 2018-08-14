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Фьючерсы на золото подорожали в ходе американских торгов
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Фьючерсы на золото подорожали в ходе американских торгов 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на золото выросли в ходе американских торгов во вторник.
На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.201,30 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,20%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.191,60 долл. и сопротивление — на 1.216,40 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,45% и торгуется на отметке 96,59 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в сентябре вырос на 0,52%, достигнув отметки 15,060 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в сентябре снизился на 1,65%, дойдя до уровня 2,686 долл. за фунт.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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