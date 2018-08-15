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Цены на золото обновили минимум за полтора года из-за роста курса доллара
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Цены на золото обновили минимум за полтора года из-за роста курса доллара 

Investing.com Россия 25 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Во время сегодняшней сессии декабрьские фьючерсы на золото опускались до $1190,80 — самого низкого значения с конца января 2017 года. К 14:34 МСК на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, они снизились на 0,74% до $1191,80.
Цены на золото остаются ниже психологически важной отметки $1200, поскольку опасения о распространении последствий финансового кризиса в Турции заставляют инвесторов покупать доллар США.
Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, в начале торговой сессии повысился на 0,24% до 96,77 — наибольшего значения с июня 2017 года.
Доллар США остается более привлекательным для инвесторов защитным активом по сравнению с золотом. Повышение курса доллара делает золото и другие торгуемые в долларе активы дороже для держателей других иностранных валют.
Снижение цен на золото отразилось на ценах и на другие металлы: сентябрьские фьючерсы на серебро снизились на 1,78% до $14,785 за тройскую унцию. Октябрьские фьючерсы на платину подешевели за день приблизительно на 3,13% до $776,50 за унцию.
Фьючерсы на медь с поставкой в сентябре снизились на 2,72% до $2,610 за фунт.
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