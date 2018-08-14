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Россияне больше всего инвестируют в экономику Беларуси
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Россияне больше всего инвестируют в экономику Беларуси 

Российская Газета 17 минут назад
Фото: Российская Газета
5,5 миллиардов долларов поступило в реальный сектор экономики Беларуси в качестве инвестиций в течение первого полугодия текущего года. Самыми активными инвесторами оказались россияне. На их долю пришлось больше трети, 37 процентов, от объема зарубежных инвестиций в проекты на территории Беларуси. Об это сообщил Национальный статистический комитет РБ.
Каждый четвертый инвестор в экономику Беларуси стал представитель Великобритании (25 процентов), каждый одиннадцатый — Кипра (9 процентов). Порядка 80 процентов вливаний — прямые инвестиции.
Сами жители Беларуси тоже делают инвестиции за рубеж. Всего они вложили в экономику других государств 3,2 миллиарда долларов. 75 процентов из них пришли в Россию, 13 процентов — в Украину и пять процентов — в Великобританию.
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