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За январь-июнь в экономику Беларуси вложено 5,5 млрд долларов инвестиций из-за рубежа
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За январь-июнь в экономику Беларуси вложено 5,5 млрд долларов инвестиций из-за рубежа 

ИА Синьхуа 37 минут назад
Минск, 13 августа /Синьхуа/ — За январь-июнь 2018 г в реальный сектор экономики /кроме банков/ иностранные инвесторы вложили 5,5 млрд долларов США инвестиций. Об этом в понедельник сообщил Национальный статистический комитет Беларуси.
Основными инвесторами организаций Беларуси были субъекты хозяйствования России /37,1 проц от всех поступивших инвестиций/, Великобритании и Северной Ирландии /25,2 проц/, Кипра /8,8 проц/. Поступление прямых иностранных инвестиций составило 4,4 млрд долларов, или 80,7 проц от всех поступивших иностранных инвестиций. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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