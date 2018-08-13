За январь-июнь в экономику Беларуси вложено 5,5 млрд долларов инвестиций из-за рубежа

Минск, 13 августа / Синьхуа / — За январь-июнь 2018 г в реальный сектор экономики /кроме банков/ иностранные инвесторы вложили 5,5 млрд долларов США инвестиций. Об этом в понедельник сообщил Национальный статистический комитет Беларуси.

Основными инвесторами организаций Беларуси были субъекты хозяйствования России /37,1 проц от всех поступивших инвестиций/, Великобритании и Северной Ирландии /25,2 проц/, Кипра /8,8 проц/. Поступление прямых иностранных инвестиций составило 4,4 млрд долларов, или 80,7 проц от всех поступивших иностранных инвестиций. —0—