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Час Х: в ночь на среду подорожают авиабилеты
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Час Х: в ночь на среду подорожают авиабилеты 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Причина — в ослаблении рубля. За несколько дней нацвалюта подешевела более чем на 4 рубля. Из-за курсовых колебаний цены на билеты за границу вырастут на 5-7%, сообщает «РИА Новости».
Дело в том, что при расчете стоимости билетов применяется специальный курс. Его устанавливает Международная ассоциация воздушного транспорта, он рассчитывается раз в неделю на основе курса ЦБ на вторник и начинает действовать с нуля часов каждой среды.
Поскольку курс Ассоциации, по сравнению с прошлой неделей, вырастет на 4 рубля, то за каждые 100 евро стоимости билета пассажир переплатит 400 рублей. Гендиректор консалтинговой компании «ИНФОМОСТ» Борис Рыбак уверен, что внутренние авиарейсы тоже подорожают:
Борис Рыбак гендиректор консалтинговой компании «ИНФОМОСТ» «Во-первых, не обязательно за рубеж, все билеты подорожают, потому что в операционных расходах авиакомпаний процентов 60 всех затрат напрямую связаны с курсом валют, поэтому тут и внутренние рейсы, и международные рейсы — разницы не будет абсолютно никакой. Кроме того, есть фактор страха этих негативных ожиданий, потому что волатильность высокая, никто предсказать не может, и просто отслеживать курс было бы легкомысленно, конечно, нужно заложить дополнительные риски, потому что эти перевозки будут выполняться через некоторое время после продажи билетов, в это время топливо будет стоить совершенно других денег, и всякие другие расходы, которые номинированы или напрямую связаны с долларом. Поэтому короткий ответ: конечно, да, будут дорожать, и не только на международных, но и на внутренних маршрутах. До какой степени, сказать трудно, авиакомпании стараются сдерживать этот рост, потому что боятся потерять пассажиропоток, боятся потерять своих клиентов, но их возможности по сдерживанию очень небольшие, так как рентабельность этой деятельности крайне низкая — в районе 0,5-1,5%».
После падения рубля резко подскочили продажи авиабилетов за границу. За неделю они выросли на треть, рассказал пресс-секретарь сервиса Biletix Григорий Луговой.
Григорий Луговой пресс-секретарь сервиса Biletix «Российские туристы уже отреагировали на падение курса. Например, по данным нашего агентства, мы видим, что с 8 по 12 августа объем продаж авиабилетов по международным направлениям вырос на 31% по сравнению со средним посуточным объемом продаж в период с 1 по 7 августа. При этом по российским направлениям никаких скачков не наблюдается, и в последние дни рост продаж составил только 2%. Таким образом, мы видим, что туристы, которые планируют отдых за границей, стремятся забронировать билеты как можно раньше, чтобы сэкономить и не переплачивать за авиабилеты по новому курсу».
На авиабилеты на внутренние направления ажиотажа пока не наблюдается.
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