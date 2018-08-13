США заморозили сотрудничество с Россией по Договору по отрытому небу

Документ предусматривает, что Соединённые Штаты возобновят такое сотрудничество, когда Россия начнёт соблюдать условия договора.

Взаимные претензии по этому соглашению возникли у стран в конце минувшего года. В Москве утверждают, что США первыми решил ввести ограничения на полёты над своей территорией. В качестве ответной меры Россия также сократила число доступных аэродромов для американцев.

В Вашингтоне заявляют, что Москва первой нарушила соглашение, запретив полёт над Калининградом.

Договор по открытому небу предусматривает наблюдательные полёты с целью контроля за выполнением соглашений в области разоружения.

Как сообщалось, оборонный бюджет США увеличится на 24 миллиарда долларов и составит в 2019-м финансовом году 716 миллиардов.