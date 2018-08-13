Рынок акций Колумбии закрылся падением, COLCAP снизился на 0,32%

Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов COL Investment, промышленности и услуг.

На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP снизился на 0,32%, достигнув месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Avianca Holdings Pf (CN:AVT_p), которые подорожали на 35,0 п. (1,60%), закрывшись на отметке в 2.220,0. Котировки Bancolombia Pf (CN:BIC_p1) выросли на 260,0 п. (0,79%), завершив торги на уровне 33.180,0. Бумаги Almacenes Exito SA (CN:IMI) выросли в цене на 100,0 п. (0,63%), закрывшись на отметке 15.980,0.

Лидерами падения стали акции Etb (CN:ETB), цена которых упала на 9,0 п. (2,37%), завершив сессию на отметке 370,0. Акции Cementos Argos Pf (CN:CCB_p) поднялись на 130,0 п. (1,63%), закрывшись на уровне 7.870,0, а Grupo de Inversiones Suramericana SA (CN:SIS) снизились в цене на 480,0 п. (1,30%) и завершили торги на отметке 36.520,0.

На Колумбийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (19) превысило количество закрывшихся в плюсе (9), а котировки 2 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в сентябре потерял 1,01%, или 1,08, достигнув отметки $105,92. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в декабре выросли на 0,28%, или 6,00, до $2.125,00. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 1,53%, или 18,70, до отметки $1.200,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/COP выросла на 1,30% до 2.982,35, а котировки BRL/COP повысились на 0,71%, достигнув отметки 767,22.

Фьючерс на индекс USD практически не изменился 0,00% до 96,19.