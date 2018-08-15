Аргентинский песо бьет рекорды по падению к доллару

МЕХИКО, 15 авг /ПРАЙМ/. Песо — национальная валюта Аргентины — в среду бьет рекорды по своему падению к американскому доллару — в результате торгов курс достигал 30,68 песо за единицу американской валюты.

В результате центральному банку Аргентины пришлось проводить сразу три валютных интервенции с целью сдержать падение песо. Как сообщает сам банк, всего был продан 781 миллион долларов, в результате чего курс упал до 29,96 песо на оптовом рынке валюты.

Еще 200 миллионов долларов ЦБ Аргентины был вынужден продать на бирже во вторник.