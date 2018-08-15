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Аргентинский песо бьет рекорды по падению к доллару
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Аргентинский песо бьет рекорды по падению к доллару 

Прайм 1 час назад
Фото: Вести Экономика
МЕХИКО, 15 авг /ПРАЙМ/. Песо — национальная валюта Аргентины — в среду бьет рекорды по своему падению к американскому доллару — в результате торгов курс достигал 30,68 песо за единицу американской валюты.
В результате центральному банку Аргентины пришлось проводить сразу три валютных интервенции с целью сдержать падение песо. Как сообщает сам банк, всего был продан 781 миллион долларов, в результате чего курс упал до 29,96 песо на оптовом рынке валюты.
Еще 200 миллионов долларов ЦБ Аргентины был вынужден продать на бирже во вторник.
Финансово-экономическая ситуация в Аргентине в последние месяцы серьезно осложнилась. В конце июня Международный валютный фонд одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов. Власти Аргентины заявили, что намерены воспользоваться только первым траншем в 15 миллиардов долларов.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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