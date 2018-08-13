ЦБ Аргентины повысил процентные ставки до 45%

Фото: David Fernandez/EPA Москва, 13 августа — «Вести. Экономика». Центральный банк Аргентины на внеочередном заседании объявил о повышении процентных ставок с 40% до 45%.

Как отмечается в пресс-релизе, ставки будут оставаться на уровне в 45% «по крайней мере до октября».

Данное решение стало уже 4-ым по счету внеочередное повышением процентных ставок со стороны аргентинского ЦБ в 2018 г. Процентные ставки в Аргентине находятся на самом высоком уровне среди всех стран мира.

Аргентина стала одной из первых развивающихся стран, которые в этом году испытали серьезное спекулятивное давление на позиции национальной валюты.

Портал «Вести. Экономика» в мае 2018 г. отмечал, что властям Аргентины пришлось начать резкое ужесточение монетарной политики на фоне дестабилизации валютного курса.

По оценкам агентства Bloomberg , с начала 2018 г. и по текущий момент аргентинский песо потерял 38% от своей стоимости по отношению к доллару.

В июне этого года власти Аргентины сообщили о том, что им удалось договориться с Международным валютным фондом о предоставлении кредита на сумму $50 млрд

Предыдущее сотрудничество между Аргентиной и МВФ на фоне затяжного экономического кризиса, начавшегося в 1990-е годы, и последовавшей депрессии в экономике страны в период 1998–2002 г., закончилось уличными беспорядками, дефолтом Аргентины и серьезной критикой в адрес МВФ из-за провальных рекомендаций фонда по стабилизации ситуации в аргентинской экономике.