ЦБ Аргентины проводит интервенции с целью сдержать падение песо

Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». Центральный банк Аргентины в среду продал $781 млн из валютных резервов, чтобы остановить падение песо, который достиг исторического минимума из-за опасений по поводу инфляции и проблем на развивающихся рынках. Об этом сообщает Reuters.

Фото: EPA/LEO LA VALLE

Курс национальной валюты упал на 2% до рекордно низкого уровня 30,50 за доллар, поскольку недавний обвал турецкой лиры спровоцировал распродажу активов развивающихся рынков.

Позднее песо улучшил свои позиции, поскольку центробанк Аргентины продал валюту из резервов на трех отдельных аукционах по средним ценам 30,03, 29,81 и 29,96 песо за доллар. На спотовом рынке песо к закрытию торгов снизился на 0,4% до 30 за доллар.

Экономика Аргентины оказалась в числе наиболее сильно пострадавших в результате глобального бегства от рисков. Опасения у инвесторов вызывают высокая инфляция в стране (29,5% в июне) и значительная часть долга, номинированного в долларах.

На внеочередном заседании в понедельник центробанк Аргентины повысил базовую процентную ставку с 40% до 45% и объявил о намерении ускорить сокращение запаса непогашенных краткосрочных долговых обязательств, номинированных в песо (LEBAC).

Международный валютный фонд (МВФ) приветствовал этот план, но трейдеры заявили, что сокращение LEBAC оставит больше песо в экономике, оказывая давление на обменный курс и инфляцию. Регулятор снизил процентную ставку по краткосрочному долгу до 45,04% с 46,5% на аукционе во вторник, продавая 201,7 млрд песо ($6,75 млрд).

Как сообщали «Вести. Экономика», Аргентина, в течение нескольких лет испытывающая экономические трудности, была вынуждена обратиться за помощью к МВФ 8 мая из-за валютного кризиса в стране.

МВФ согласился открыть кредитную линию для Аргентины на сумму $50 млрд В рамках сделки страна взяла на себя обязательство по борьбе с двузначной инфляцией и сокращению дефицита бюджета.