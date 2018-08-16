Ещё
ЦБ Аргентины проводит интервенции с целью сдержать падение песо
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.75
$
67.12
76.00
76.27
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
71.00
–0.11 Золото
1177.52
+0.22 РТС
1055.24
+0.60
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1370
–0.0215
02.08
1.1585
15.08
10.08
06.08

ЦБ Аргентины проводит интервенции с целью сдержать падение песо 

Вести Экономика 57 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». Центральный банк Аргентины в среду продал $781 млн из валютных резервов, чтобы остановить падение песо, который достиг исторического минимума из-за опасений по поводу инфляции и проблем на развивающихся рынках. Об этом сообщает Reuters.
Фото: EPA/LEO LA VALLE
Курс национальной валюты упал на 2% до рекордно низкого уровня 30,50 за доллар, поскольку недавний обвал турецкой лиры спровоцировал распродажу активов развивающихся рынков.
Позднее песо улучшил свои позиции, поскольку центробанк Аргентины продал валюту из резервов на трех отдельных аукционах по средним ценам 30,03, 29,81 и 29,96 песо за доллар. На спотовом рынке песо к закрытию торгов снизился на 0,4% до 30 за доллар.
Экономика Аргентины оказалась в числе наиболее сильно пострадавших в результате глобального бегства от рисков. Опасения у инвесторов вызывают высокая инфляция в стране (29,5% в июне) и значительная часть долга, номинированного в долларах.
На внеочередном заседании в понедельник центробанк Аргентины повысил базовую процентную ставку с 40% до 45% и объявил о намерении ускорить сокращение запаса непогашенных краткосрочных долговых обязательств, номинированных в песо (LEBAC).
Международный валютный фонд (МВФ) приветствовал этот план, но трейдеры заявили, что сокращение LEBAC оставит больше песо в экономике, оказывая давление на обменный курс и инфляцию. Регулятор снизил процентную ставку по краткосрочному долгу до 45,04% с 46,5% на аукционе во вторник, продавая 201,7 млрд песо ($6,75 млрд).
Как сообщали «Вести. Экономика», Аргентина, в течение нескольких лет испытывающая экономические трудности, была вынуждена обратиться за помощью к МВФ 8 мая из-за валютного кризиса в стране.
МВФ согласился открыть кредитную линию для Аргентины на сумму $50 млрд В рамках сделки страна взяла на себя обязательство по борьбе с двузначной инфляцией и сокращению дефицита бюджета.
Вести Экономика: последние новости
JP Morgan: Трамп может попытаться намеренно ослабить доллар в торговой войне Трамп решил сыграть против высоких цен на нефть Кризис в отношениях Турции с США ставит под угрозу военные связи
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Сорос предсказал России сущий ад113
Пожили и хватит: дешевой ипотеке в России придет конец26
Россия спрятала госдолг США
Россия перестала снижать долю в госдолге США16
Кремль, дай миллиард: Лукашенко выбивает новый кредит
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение