Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 1,33%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов потребительских товаров, промышленности и сырья.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa подорожал на 1,33%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции KROTON ON NM (SA:KROT3), которые подорожали на 0,72 п. (7,23%), закрывшись на отметке в 10,68. Котировки JBS ON NM (SA:JBSS3) выросли на 0,39 п. (4,70%), завершив торги на уровне 8,69. Бумаги Companhia Siderurgica Nacional (SA:CSNA3) выросли в цене на 0,43 п. (4,69%), закрывшись на отметке 9,59.

Лидерами падения стали акции Bradespar SA (SA:BRAP4), цена которых упала на 0,61 п. (2,13%), завершив сессию на отметке 27,97. Акции BRF-Brasil Foods SA (SA:BRFS3) поднялись на 0,24 п. (1,17%), закрывшись на уровне 20,20, а CYRELA REALT ON NM (SA:CYRE3) снизились в цене на 0,10 п. (0,86%) и завершили торги на отметке 11,53.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подорожавших бумаг (256) превысило количество закрывшихся в минусе (161), а котировки 23 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, упал на 11,38% до отметки 34.17.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 1,50%, или 18,30, достигнув отметки $1.200,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,44%, или 0,30, до $67,33 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в сентябре подешевели на 1,01%, или 1,08, до отметки $105,92.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL выросла на 0,49% до 3,8844, а котировки EUR/BRL повысились на 0,44%, достигнув отметки 4,4305.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,03% до 96,16.