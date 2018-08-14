Спотовые цены на китайский ЛПНП достигли максимума и начали снижаться

В обзоре ICIS отмечается, что 10 августа тонну ЛПНП в Китае можно было купить за 9775 юаней (1416 долларов). Спустя 3 дня спотовая цена снизилась до 9700 юаней. Шестимесячный рост цен объясняется остановками производственных мощностей, задействованных в выпуске ЛПНП. Однако, к концу первой декады августа рост цен остановился, т.к. существенно снизился спрос на этот вид полиэтилена. По оценкам местных потребителей, дальнейшее увеличение стоимости ЛПНП делает его использование нерентабельным.

Вместе с тем, по оценкам экспертов, во второй половине августа-сентябре текущего года вряд ли стоит ожидать существенного удешевления ЛПНП. Скорее всего, спотовые цены будут более-менее стабильными, поскольку ожидается увеличение спроса со стороны сельскохозяйственных производителей.

На отечественном рынке по-прежнему отмечается небольшой дефицит на ЛПНП С4. В очередном обзоре ICIS-MRC констатируется, что отдельные продавцы заявили о распродаже всех квот на август.

Источник: mrcplast.ru