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Спотовые цены на китайский ЛПНП достигли максимума и начали снижаться
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Спотовые цены на китайский ЛПНП достигли максимума и начали снижаться 

ИнформУпак 38 минут назад
В обзоре ICIS отмечается, что 10 августа тонну ЛПНП в Китае можно было купить за 9775 юаней (1416 долларов). Спустя 3 дня спотовая цена снизилась до 9700 юаней. Шестимесячный рост цен объясняется остановками производственных мощностей, задействованных в выпуске ЛПНП. Однако, к концу первой декады августа рост цен остановился, т.к. существенно снизился спрос на этот вид полиэтилена. По оценкам местных потребителей, дальнейшее увеличение стоимости ЛПНП делает его использование нерентабельным.
Вместе с тем, по оценкам экспертов, во второй половине августа-сентябре текущего года вряд ли стоит ожидать существенного удешевления ЛПНП. Скорее всего, спотовые цены будут более-менее стабильными, поскольку ожидается увеличение спроса со стороны сельскохозяйственных производителей.
На отечественном рынке по-прежнему отмечается небольшой дефицит на ЛПНП С4. В очередном обзоре ICIS-MRC констатируется, что отдельные продавцы заявили о распродаже всех квот на август.
Источник: mrcplast.ru
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