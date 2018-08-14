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Услуги морских портов станут дешевле для россиян
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Услуги морских портов станут дешевле для россиян 

Парламентская газета 30 минут назад
Фото: Парламентская газета
Цены, тарифы и ставки на услуги морских портов будут выражены только в рублях. Соответствующий закон вступает в силу 14 августа.
В сентябре 2017 года Президент Владимир Путин обратил внимание на недопустимость того, что все цены на услуги в морских портах указывались в иностранной валюте.
Как пояснил заместитель Министра финансов Алексей Моисеев, ситуация усугубляется в связи с понижением курса рубля. В итоге происходит значительный рост стоимости услуг морских портов для российских юридических лиц, при том что для иностранцев они становятся дешевле. Предложено дополнить закон «О морских портах в Российской Федерации» положением, в соответствии с которым цены на услуги в порту должны быть выражены только в рублях.
14 августа закон выступает в силу для всех, кроме российских юридических лиц, имеющих на 1 января 2018 года обязательства в иностранной валюте, принятые для реализации инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры морских портов. Для них устанавливается переходный период до 1 января 2025 года.
В реестр морских портов России включены 67 портов, которые входят в пять морских бассейнов и расположены на берегах 13 морей и трёх океанов. Общий грузооборот морских портов составляет около 700 миллионов тонн ежегодно.
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