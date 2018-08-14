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Рынок акций Перу закрылся падением, S&P Lima General снизился на 0,85%
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Рынок акций Перу закрылся падением, S&P Lima General снизился на 0,85% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов горнодобывающей промышленности, банковских и финансовых услуг и S&P Lima Juniors.
На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General подешевел на 0,85%.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Empresa Agroindustrial Pomalca (LM:POM), которые подорожали на 0,004 п. (3,64%), закрывшись на отметке в 0,114. Котировки Cerro Verde (LM:CVE) выросли на 0,040 п. (0,16%), завершив торги на уровне 24,550. Бумаги Cem Pacasmayo (LM:CPA) не изменились на 0,000 п. (0,00%), закрывшись на отметке 7,500.
Лидерами падения стали акции Candente Copper (LM:DNT), цена которых упала на 0,0050 п. (8,33%), завершив сессию на отметке 0,0550. Акции Panoro (LM:PML) поднялись на 0,014 п. (7,18%), закрывшись на уровне 0,181, а Trevali Mining (LM:TV) снизились в цене на 0,030 п. (5,36%) и завершили торги на отметке 0,530.
На фондовой бирже Лимы количество подешевевших бумаг (22) превысило количество закрывшихся в плюсе (4), а котировки 13 акций практически не изменились.
Котировки акций Trevali Mining (LM:TV) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 5,36%, 0,030 п., и завершили торги на отметке 0,530.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,33%, или 0,22, достигнув отметки $67,41 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 0,10%, или 0,07, до $72,74 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 1,52%, или 18,50, до отметки $1.200,50 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN выросла на 0,21% до 3,2875, а котировки EUR/PEN повысились на 0,21%, достигнув отметки 3,7460.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,03% до 96,16.
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