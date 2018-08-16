Нефть: насколько сильным будет падение?

Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». Цены обвалились до минимума с апреля. В среду фьючерсы на «черное золото» потеряли порядка 3%. Снижение котировок началось еще днем, а вечером усилилось после выхода данных от Минэнерго США. Насколько велики шансы на дальнейшее снижение?

Статистика показала максимальный рост запасов с марта 2017 г., при том, что НПЗ загружены почти на 100%.

Zerohedge

Выросла и добыча, увеличение которой в основном обусловлено ростом показателя на Аляске.

Впрочем, основные причины все же кроются в другом. Эксперты уверены — главная из них заключается в том, что президент США Дональд Трамп приступил к реализации программы по обвалу цен на нефть. Об этом «Вести. Экономики» уже рассказывали.

Для начала Трамп раскритиковал действия стран, входящих в ОПЕК , и потребовал немедленно снизить цены на нефть. Параллельно с этим в Конгрессе США началась разработка законопроекта, позволяющего судить за картельные манипуляции нефтяным рынком. Данных шагов стало достаточно для Саудовской Аравии, чтобы начать наращивать объемы добычи нефти и частично свернуть сделку с Россией по стабилизации ситуации на рынке нефти. Страна нарастила добычу до рекордных отметок за 4 года и активно снижала отпускные цены на свои сорта нефти последние 2 месяца.

Отметим также резкое увеличение объемов поставок нефти в США. К саудовским поставкам Трамп планирует добавить еще и государственную нефть из стратегического резерва: ее продажу он поручил проработать администрации, рассказали Bloomberg источники в Белом доме. Чтобы снизить цены на бензин к ноябрьским выборам в конгресс, на рынок может быть выброшено до 30 млн баррелей, что сделает распродажу крупнейшей за полувековую историю американского стратегического резерва

В целом же нефтяные цены по сравнению со всеми другими сырьевыми активами выглядят все еще достаточно сильно. Несмотря на то что цены на промышленные и драгоценные металлы, а также продовольствие тестируют новым минимумы, баррель опустился от минимумов не так низко.

Zerohedge

Именно поэтому вероятность дальнейшего снижения, например, в район $50 за баррель смеси Brent выглядит достаточно высокой. Просто углеводороды начнут догонять остальное сырье.

Кстати, основной промышленный металл — медь — снижается в тесной связке с курсом китайского юаня.

Zerohedge

Геополитические факторы, о которых было сказано выше, безусловно, будут лишь способствовать этому снижению.