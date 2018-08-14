Прогноз: нефть заглянет дальше Трампа

Москва, 14 августа — «Вести. Экономика» Цены на нефть способны несколько скорректироваться после снижения. Но их дальнейшему росту может воспрепятствовать эскалация торговой войны между США и Китаем, в которой американская администрация, похоже, не заглядывает дальше возможного второго срока Трампа.

Величие запасов На фоне обмена заявлениями между Вашингтоном и Пекином по поводу второго пакета пошлин на экспортные товары цены на нефть на минувшей неделе, поначалу отмечавшиеся выше $74 за баррель, в пятницу фиксировались ниже $72. При этом, как и ожидалось, иранская тема выступила фактором поддержки. В результате в понедельник к 17:33 мск фьючерсы на нефть Brent регистрировались на отметке $72,83 против уровня $73,67 за баррель неделей ранее.

В настоящее время, подчеркнул аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов, для нефтяных цен в большей степени преобладают негативные факторы. В итоге после падения нефти на фоне сокращения запасов в США на 1,35 млн баррелей против ожидавшегося аналитиками снижения на 2,3 млн баррелей, а также укрепления доллара к мировым валютам, котировки «чёрного золота» опустились в район $71-72 за баррель, констатировал эксперт.

Тогда как аналитик УК «Альфа Капитал» Артем Копылов предположил, что цена на нефть Brent будет находиться в диапазоне $71-73 за баррель с возможностью постепенного снижения до $65 в долгосрочной перспективе. При этом в ближайшие дни рынок также будет следить за новыми порциями статистики по добыче нефти в США, запасам и количеству буровых установок.

Примечательно, что на прошлой неделе, как и на предшествующей ей, американская статистика продолжила разнонаправлено воздействовать на рынок. Так, запасы нефти в стране, по данным Минэнерго США, все-таки сократились (пусть и в меньшей степени, нежели ожидали аналитики). Тогда как за неделю, завершившуюся 27 июля, они неожиданно выросли на 3,8 млн баррелей до 408,7 млн баррелей. Но одновременно, по информации компании Baker Hughes, за неделю к 10 августа, количество нефтяных буровых установок в Штатах повысилось на 10 штук до 869 единиц, а газодобывающих — на три штуки до 186 единиц. При общем их увеличении на 13 штук до 1057 единиц. Хотя неделей ранее, напротив, регистрировалось уменьшение суммарного количества на 4 установки до 1044 единиц.

Кстати, неоднозначная статистика у участников сделки ОПЕК+ пока, скорее, поддержала рынок. В частности, как отмечалось в, опубликованном в пятницу, докладе Международного энергетического агентства (МЭА), добыча жидких углеводородов в РФ в июле составила 11,6 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню октября 2016 г., послужившего отправной точкой для сокращения нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+. Добыча нефти и газового конденсата в России повысилась до 11,21 млн баррелей в сутки и увеличилась на 150 тыс. баррелей, по сравнению с июнем — «значительно более резко, чем ожидалось», оговорили в МЭА. Но одновременно здесь рассказали о неожиданном снижении добычи в Саудовской Аравии на 110 тыс. баррелей в сутки (в июле, против июня) до 10,35 млн баррелей в сутки, вследствие снижения экспорта. Также продолжает стремительно сокращаться и добыча нефти в Венесуэле, грозящая к концу года упасть ниже 1 млн баррелей в сутки. В июле она уменьшилась еще на 40 тыс. баррелей в сутки, в месячном выражении, до 1,26 млн баррелей в сутки.

При этом в агентстве на 0,1 млн баррелей в сутки повысили прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 г., то есть до 1,5 млн и общего уровня 100,7 млн, но сохранили прогноз по повышению спроса в текущем году на 1,4 млн баррелей в сутки до 99,2 млн Запас величия Пока, определил Артем Копылов, цены на нефть еще волатильны, и говорить о достижении баланса спроса и предложения преждевременно. И скорее всего, на сентябрьском заседании мониторингового комитета ОПЕК+ будет предоставлен доклад о темпах ввода дополнительных мощностей по добыче нефти. Согласно договоренности от 23 июня, страны ОПЕК+ могут увеличить предложение нефти до 1 млн баррелей в сутки в течение шести месяцев. По данным Reuters, ОПЕК и Россия увеличили добычу на 230 тыс. баррелей в сутки за июль 2018 г.. напомнил аналитик УК «Альфа Капитал».

После 23 июня, указал Валерий Безуглов, Россия планировала повысить добычу на 200 тыс. баррелей в сутки. При этом, по данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в середине июля 2018 г. добыча нефти составила 11,22 млн баррелей в сутки, что на 270 тыс. баррелей выше стартовых показателей по сделке, когда Россия снизила добычу на 300 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, РФ практически вернулась к прежним объемам добычи. Рост объемов последней наблюдается и в Саудовской Аравии. Этому поспособствовало также падение добычи в отдельных странах картеля, прежде всего в Ливии и Венесуэле В подобных условиях не исключено, что квоты на добычу в сентябре могут быть вновь повышены, заключил аналитик ИК «Фридом Финанс». Виктор Веселов также допустил, что ОПЕК+ может увеличить объем добычи нефти, поскольку по балансу, в оценке МЭА, выходит дефицит предложения нефти за три летних месяца, на уровне 436 тыс. баррелей в сутки.

В подобных обстоятельствах, заметил Валерий Безуглов, существенным фактором, способным поддержать котировки «черного золота» — являются американские санкции в отношении поставок нефти из Ирана, которые могут быть введены с 4 ноября. Против данного решения высказались Россия, страны ЕС и Китай, но на текущий момент, Вашингтон не отказался от своей позиции. В Тегеране ещё в начале июля заявили о готовности перекрыть поставки из стран Персидского залива, если США добьются прекращения экспорта иранской нефти. По данным за 2017 год, добыча Ирана составляла 3,8 млн баррелей в сутки, что эквивалентно 4% мировой добычи, добавил эксперт. По его мнению, пока представляются маловероятными как риски ликвидации такого объема с мирового рынка, так и угроза возникновения военного конфликта в данном регионе.

Между тем, по версии Виктора Веселова, обострение санкций против Ирана и других ближневосточных государств может продолжиться до тех пор, пока американские нефтяные компании не получат право на бесплатную добычу нефти. Как писал, к примеру, президент США Дональд Трамп в своей книге «Make America great again», Соединенные Штаты много помогали Ирану, Ираку во время двусторонней войны и за это необходимо заплатить. А потому Трамп предлагал упомянутым странам либо давать нефть бесплатно американским компания (не уточняя, каким образом), либо выплачивать доходы от продажи нефти в размере 50% в течении более 25 лет. Дешевая нефть помогла бы США снизить конечную стоимость производимой продукции, что позволило бы конкурировать с Китаем за рынки.

Для достижения подобных целей, также потребовалось бы сменить власти, посредством революции. Поэтому и была пересмотрена иранская ядерная сделка. Причем, если не удастся добиться нужного поворота событий на данном направлении, Вашингтон попробуют переключиться, к примеру, на нефтедобывающие латиноамериканские страны. пояснил главный аналитик банка «Глобэкс».

Величие без запаса Пока же аналитики озвучивают все новые версии и по поводу событий на китайском направлении.

Наряду с прочим, продолжил Артем Копылов, негативное влияние на рынок нефти оказывает торговая война между США и Китаем. Причем в этой войне инвесторы отдают предпочтение американской экономике. Снижение товарооборота между странами может оказать больший негативный эффект для Поднебесной, так как США является одним из главных рынков сбыта китайской продукции. Торговая война между США и Китаем чревата замедлением мирового ВВП, подтвердил Валерий Безуглов, не исключив, что в складывающейся ситуации падение нефтяных цен может продолжиться — с вероятным достижением $65 уже к концу 2018 г.

На прошлой неделе — в ответ на намеченный Вашингтоном второй раунд пошлин в отношении китайской продукции — Пекин тоже объявил о введении 25-процентных тарифов на $16 млрд экспорта из США с 23 августа, при этом в итоговый перечень американских товаров все же не была включена нефть.

Однако, в этом списке упоминаются поставки газ, имеющие значимые объемы, ответил ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин . Как он напомнил, изначально Пекин пытался разрешить появившиеся противоречия с Вашингтоном в торговой сфере посредством переговоров. И весной, к слову, стороны даже объявили о достижении некоего рамочного соглашения. Но едва рынки выдохнули с облегчением, как американская сторона вновь пошла на обострение. Очевидно, это типичная манера ведения дел для Дональда Трампа, которая призвана дезориентировать и сломать соперника. А потому китайские власти теперь также демонстрируют готовность идти на обострение до конца, понимая, что, в противном случае, им придется далее отступать по всем фронтам. Сходную линию поведения ранее избрали и в Северной Корее, и в итоге Пхеньян сумел добиться перехода от взаимных угроз к диалогу с минимальными уступками.

Не случайно, отметил Кашин, уже прошла информация о том, что в Пекине перестали, в полной мере, соблюдать санкции против КНДР. Понятно, что такой сценарий не устраивает Вашингтон, и можно ожидать, что после витка эскалации затем вновь пройдут переговоры с последующим некоторым смягчением напряженности, которое, однако, потом опять способно смениться резким ухудшением отношений, допустил ведущий научный сотрудник ИДВ РАН.

Стоит отметить, что при таком «спиралеобразном» сценарии геополитического противостояния, тот, кто рассчитывает выиграть в среднесрочном плане, в конечном счете, не обязательно окажется в победителях. И здесь время может сыграть против американской администрации, которая, очевидно, не заглядывает в своих планах дальше возможного второго срока Дональда Трампа, в отличие, скажем, от китайских властей, работающих над постепенным долгосрочным укреплением собственных позиций, в том числе в военной сфере. В этой связи, весьма примечательными оказались и сообщения, последовавшие за памятным ракетным ударом западной коалиции по Сирии, осуществленным по бездоказательному обвинению в применении химоружия в субботу, 14 апреля. Уже в понедельник в Лондоне заметно постаревшая (будем надеяться, не только, вследствие тревог за собственную карьеру, но также и за судьбы мира, безответственно подвергнутые опасности) премьер-министр Тереза Мэй оправдывалась по поводу предпринятой акции в палате общин, а в Вашингтоне радовались тому, что избирательный фонд под названием «Сделаем Америку снова великой» собрал $28 млн на повторную кампанию Дональда Трампа в 2020 г. И в тот же день в Пекине скромно и со вкусом известили о принятии на вооружение новой баллистической ракеты средней дальности, способной нести как обычную, так и ядерную боеголовку.

Наталья Приходко