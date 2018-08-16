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Трамп решил сыграть против высоких цен на нефть
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Трамп решил сыграть против высоких цен на нефть 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 16 августа — «Вести. Экономика» Президент США Дональд Трамп приступил к реализации программы по обвалу цен на нефть.
Для начала Трамп раскритиковал действия стран, входящих в ОПЕК, и потребовал немедленно снизить цены на нефть. Параллельно с этим в Конгрессе началась разработка законопроекта, позволяющего судить за картельные манипуляции нефтяным рынком.
Законопроект проходит под рабочим названием No Oil Producing and Exporting Cartels Act («Нет картелям добытчиков и экспортеров нефти»). NOPEC является примером использования юридических механизмов в отношении противника, так как позволяет США навязывать свое законодательство странам-участникам ОПЕК и ОПЕК+. США стремятся ослабить союз России и Саудовской Аравии, который является основой ОПЕК+, чтобы затем развалить всю структуру ОПЕК и объявить о либерализации свободного рынка мировых энергоресурсов. На практике это будет происходить следующим образом: США будут вводить санкции в отношении государственных компаний, связанных с ОПЕК и ОПЕК+; затем состоится второй раунд санкций против тех, кто не прекратил сотрудничество с указанными организациями.
Данных шагов стало достаточно для Саудовской Аравии, чтобы начать наращивать объемы добычи нефти и частично свернуть сделку с Россией по стабилизации ситуации на рынке нефти.
Саудовская Аравия нарастила добычу до рекордных отметок за 4 года и активно снижала отпускные цены на свои сорта нефти последние 2 месяца.
Стоит отметить, что также были увеличены объемы поставок нефти в США. Поставки нефти из-за за рубежа в США на прошлой неделе подскочили с 8 до 9,01 млн баррелей в сутки за счет Саудовской Аравии, которая нарастила экспорт на треть — до 1,24 млн баррелей в в день.
Аналитики из Citi считают, что таким образом Трамп может обвалить цены на нефть до $45 за Brent через год. По словам аналитика OPIS Тома Клоза, рынок нефти находится на пороге сильных движений, которые могут утопить котировки до $50 за баррель.
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