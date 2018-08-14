В России подорожают авиабилеты за границу

Цены могут вырасти на 7%, и это может повлечь неблагоприятные последствия для авиакомпаний и туроператоров.

В среду, 15 августа, в России ожидается подорожание цен на авиабилеты за границу. Это связано с ростом курса доллара и евро по отношению к рублю.

Цены могут вырасти на 7%, и это может повлечь неблагоприятные последствия для авиакомпаний и туроператоров.

По словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, ситуация складывается негативная, и участники рынка очевидно будут этим обеспокоены, если не начнут паниковать. Об этом передает ФАН.