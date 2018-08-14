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В России подорожают авиабилеты за границу
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В России подорожают авиабилеты за границу 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Цены могут вырасти на 7%, и это может повлечь неблагоприятные последствия для авиакомпаний и туроператоров.
В среду, 15 августа, в России ожидается подорожание цен на авиабилеты за границу. Это связано с ростом курса доллара и евро по отношению к рублю.
Цены могут вырасти на 7%, и это может повлечь неблагоприятные последствия для авиакомпаний и туроператоров.
По словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, ситуация складывается негативная, и участники рынка очевидно будут этим обеспокоены, если не начнут паниковать. Об этом передает ФАН.
Напомним, ранее сообщалось о возможном подорожании авиабилетов и туров в России из-за повышения «Аэрофлотом» топливного сбора на всех внутренних рейсах.
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