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Авиабилеты за границу подорожают уже в эту среду
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Авиабилеты за границу подорожают уже в эту среду 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В ночь на 15 августа авиабилеты на международные рейсы подорожают из-за резкого падения курса рубля относительно доллара и евро, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на сервис OneTwoTrip.
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