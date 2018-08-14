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Акции крупнейшего в мире производителя электроники Foxconn упали на 1,9 процента
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Акции крупнейшего в мире производителя электроники Foxconn упали на 1,9 процента 

ProComp.info 1 час назад
Фото: ProComp.info
14 августа. PROCOMP.INFO — Акции тайваньской Hon Hai Precision Industry упали на 1,9 процента.
Foxconn, крупнейший в мире производитель электроники и поставщик Apple, опубликовал более низкую, чем ожидалось, квартальную чистую прибыль и увеличил снижение прибыли до второго квартала подряд.
За квартал, закончившийся в июне, Foxconn сообщил о чистой прибыли в размере 17,49 млрд новых тайваньских долларов, против 17,9 млрд новых тайваньских долларов год назад. Это было ниже средней оценки 21,936 млрд новых тайваньских долларов.
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