Акции крупнейшего в мире производителя электроники Foxconn упали на 1,9 процента

14 августа. PROCOMP.INFO — Акции тайваньской Hon Hai Precision Industry упали на 1,9 процента.

Foxconn, крупнейший в мире производитель электроники и поставщик Apple , опубликовал более низкую, чем ожидалось, квартальную чистую прибыль и увеличил снижение прибыли до второго квартала подряд.

За квартал, закончившийся в июне, Foxconn сообщил о чистой прибыли в размере 17,49 млрд новых тайваньских долларов, против 17,9 млрд новых тайваньских долларов год назад. Это было ниже средней оценки 21,936 млрд новых тайваньских долларов.