В первые 7 месяцев объем капиталовложений в основные фонды Китая вырос на 5,5 проц.

в годовом исчислении. Таковы данные, опубликованные во вторник Государственным статистическим управлением КНР. В январе-июне этого года рост показателя составил 6 проц. -0-