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В первые 7 месяцев объем капиталовложений в основные фонды Китая вырос на 5,5 проц.
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В первые 7 месяцев объем капиталовложений в основные фонды Китая вырос на 5,5 проц.
ИА Синьхуа
1 час назад
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в годовом исчислении. Таковы данные, опубликованные во вторник Государственным статистическим управлением КНР.
В январе-июне этого года рост показателя составил 6 проц. -0-
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ИА Синьхуа: последние новости
В июле в Китае были выданы новые кредиты на сумму 1,45 трлн юаней
В июле промышленное производство выросло на 6 проц.
Узбекистан намерен построить солнечную электростанцию при поддержке МФК
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Ещё 2 источника
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