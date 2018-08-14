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В первые 7 месяцев объем капиталовложений в основные фонды Китая вырос на 5,5 проц.
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В первые 7 месяцев объем капиталовложений в основные фонды Китая вырос на 5,5 проц. 

ИА Синьхуа 1 час назад
в годовом исчислении. Таковы данные, опубликованные во вторник Государственным статистическим управлением КНР.
В январе-июне этого года рост показателя составил 6 проц. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
В июле в Китае были выданы новые кредиты на сумму 1,45 трлн юаней В июле промышленное производство выросло на 6 проц. Узбекистан намерен построить солнечную электростанцию при поддержке МФК
Комментарии  Ещё 2 источника 
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