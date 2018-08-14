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Родственники погибших в авиакатастрофе в Ростове отсудили у FlyDubai217 тыс. долларов
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Родственники погибших в авиакатастрофе в Ростове отсудили у FlyDubai217 тыс. долларов 

Ростовские Вести 1 час назад
Суд Дубай Объединённых Арабских Эмират обязал авиакомпанию FlyDubai выплатить 800 тысяч дирхамов (около 217 тысяч долларов США) детям российской пары, погибшей в авиакатастрофе в Ростове-на-Дону в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС. По информации издания иск стал прецедентом когда эмиратский суд вынес решение о компенсации родственникам жертв крупной трагедии. Как сообщает адвокат представляющим детей погибшей семьи, истцы намерены обжаловать решение суда и потребовать компенсацию в 74 миллионов дирхамов (около 20 миллионов долларов США).
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