Эксперт: Ожидаемого сезонного снижения цен на говядину не будет

— Сейчас на рынке сложились довольно высокие оптовые цены на говядину. Были предположения, что в конце лета может вырасти объем предложений по говядине. Обычно к осени увеличивается забой крупного рогатого скота (КРС) в Алтайском крае, Омской, Новосибирской областях, других регионах, и в этот период средний ценник снижается.

Но в этом году ожидания не оправдались. Поэтому снижения цен пока не будет. Цены на говядину поднялись с января этого года, когда были введены ограничения на поставки мяса из Бразилии из-за наличия в продукции следов запрещенных кормовых добавок. Бразильское мясо заместили поставки из Парагвая, Аргентины, Уругвая. Бразильская говядина была дороже, однако все равно в целом стоимость импортного мяса постепенно повышается.

На рынке наблюдается колебание цен в зависимости от ситуации на рынке. Мясокомбинаты испытывают сложности с поставками мяса КРС на переработку в большинстве регионов. К тому же многие из них работают на российском сырье. Переработчики выходят из положения, сокращая переработку говядины.

При этом на российском рынке есть крупные производители, которые увеличивают объем переработки мяса КРС и активно расширяют ассортимент своей продукции из говядины. Поскольку увеличения предложений российской говядины в регионах не наблюдается, говядина понемногу может дорожать и в розничной торговле. На прилавках магазинов в основном покупателям предлагают российское мясо.

Тем не менее, резких колебаний цен на рынке не ожидается.