«Даже такое незначительное повышение курса скажется на ценах уже ближайшей осенью»

«Относительно скачков курса доллара я могу сделать два общих соображения. Во-первых, август — традиционно достаточно сложный для нашей национальной валюты месяц. Можно вспомнить тяжелые времена, которые были в предыдущие годы как раз в августе. То, что сейчас происходит с рублем, не то чтобы ожидаемо, но все-таки этому есть объяснения, связанные не только с моментом возникновения санкций в этот период, но и с сезонностью колебаний курса.

Очевидно, что повышение курса доллара и других валют по отношению к рублю не может не сказаться на ценах на целый ряд товаров, которые изначально рассчитываются в иностранной валюте. Это, безусловно, касается тех же самых авиабилетов, разного рода импортируемых товаров и продуктов, в которых высока доля импортируемой составляющей. Поэтому даже такое незначительное повышение курса, безусловно, скажется на ценах уже ближайшей осенью.

Мне кажется, покупательная способность граждан во многом сориентирована на товары отечественного производства. То есть программы импортозамещения, запущенные несколько лет назад, дали свой эффект. Но очевидно, что в условиях не увеличивающихся доходов населения (рост доходов все-таки прекратился в последние месяцы) мы можем ожидать снижения возможностей граждан в приобретении набора тех товаров и услуг, которые им нужны. В том числе и товаров, связанных с времяпрепровождением, дорогостоящих, эксклюзивных товаров.

Это традиционное явление, связанное с тем, что в условиях снижения покупательной способности, конечно, в первую очередь исключаются предметы роскоши, дорогостоящие покупки, покупки долгосрочного характера. А приоритет отдается тем товарам, которые первостепенно нужны.

Что касается кредитной системы, то мне кажется, что валютная ипотека и другие виды кредитов в иностранной валюте сейчас играют не столь большую роль, которую они играли некоторое время назад. Население все-таки более осознанно подходит к выбору по части получения кредитов, и поэтому такой кризисной ситуации, которая была в предыдущие годы, ожидать не следует. К тому же скачки в национальной валюте пока все-таки не носят такого характера, какой был в декабре 2014 года или какие-то другие периоды более серьезных изменений курса рубля по отношению к доллару.

Какие-то банки, как известно, на валютных транзакциях выигрывают. Более того, очевидно, что экспортеры продукции также будут в выигрыше, скорее всего, от высокого курса доллара. В этой связи нельзя сказать, что подобного рода скачки являются причиной какого-то коллапса, в том числе в банковской сфере.

Понятно, что от этих изменений кто-то и проигрывает. И проигрывает существенно. Поэтому исключить виды и факты банкротства нельзя. Впрочем, как и при любых других существенно видимых изменениях курса валют или каких-то иных макроэкономических показателей, проигрывают, прежде всего, импортеры, которые не смогут продать дорогостоящую продукцию. Соответственно, в случае, если они связаны с какими-то финансовыми институтами, то, наверное, по цепочке может сложиться ситуация, что финансирование такого рода операций вызовет проигрыш у данных кредитных организаций.

Нужно, как говорят в экономике, диверсифицировать риски и, соответственно, иметь накопления, если они многочисленны и имеют место быть, в разных валютах, на разных типах вкладов, в разных видах активов. Универсального рецепта и стратегии действий для всех вкладчиков одновременно не существует. Часть нужно хранить в долларах, часть в рублях, если, конечно, есть свободные ресурсы, поскольку ставки по рублевым депозитам значительно выше, чем по долларовым. По долларовым они сейчас вообще близки к нулю. Поэтому играть сегодня нужно только на изменении курса валюты, а не на процентах, которые можно получить в результате хранения этих средств. А рублевые вклады все-таки имеют определенный процент, пусть не такой большой, близкий к уровню инфляции, но тем не менее с большей сохранностью вкладов в целом».

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