Товарооборот Нижегородской области в I полугодии 2018 года вырос на 36,5%

За январь-июнь 2018 года товарооборот Нижегородской области составил 4,206 млрд, долларов что больше аналогичного периода прошлого года на 36,5%. Об этом говорят данные Приволжского таможенного управления

Экспорт вырос на 43%, до 2,6 млрд долларов. Основу экспорта составляет машиностроительная продукция, минеральные продукты, продукция химпрома, металлы и металлоизделия.

Импорт увеличился на 27% до 1,7 млрд долларов.

Напомним, за пять месяцев 2018 года товарооборот Нижегородской области в январе-мае вырос на 48,7%, составив 3,5 млрд долларов.