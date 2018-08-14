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Товарооборот Нижегородской области в I полугодии 2018 года вырос на 36,5%
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Товарооборот Нижегородской области в I полугодии 2018 года вырос на 36,5% 

Newsroom24 31 минуту назад
Фото: Newsroom24
За январь-июнь 2018 года товарооборот Нижегородской области составил 4,206 млрд, долларов что больше аналогичного периода прошлого года на 36,5%. Об этом говорят данные Приволжского таможенного управления.
Экспорт вырос на 43%, до 2,6 млрд долларов. Основу экспорта составляет машиностроительная продукция, минеральные продукты, продукция химпрома, металлы и металлоизделия.
Импорт увеличился на 27% до 1,7 млрд долларов.
Напомним, за пять месяцев 2018 года товарооборот Нижегородской области в январе-мае вырос на 48,7%, составив 3,5 млрд долларов.
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