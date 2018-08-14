Ещё
Благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» пройдет в столице с 23 по 31 августа
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.55
$
67.84
77.53
77.55
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
72.92
+0.15 Золото
1194.10
–0.09 РТС
1059.76
–0.68
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1400
–0.0292
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

Благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» пройдет в столице с 23 по 31 августа 

Ясенево 37 минут назад
Фото: Ясенево
В рамках акции каждый желающий сможет помочь оказавшимся в трудной жизненной ситуации семьям с детьми.
В Ясеневе акцию проводит территориальный центр социального обслуживания населения «Ясенево». Передвижной пункт сбора помощи будет работать в районе 28-29 августа 2018 г. с 10 до 17 часов (площадка около метро Ясенево, вблизи Новоясеневского пр-та, д. 30, стр.1).
Жители Ясенева могут принести одежду, обувь, канцелярские товары и школьно-письменные принадлежности для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, а также для детей-инвалидов.
Ясенево: последние новости
Ясеневцев приглашают присоединиться к городской акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» Вчера из-за припаркованных машин, пожарные не успели спасти мужчину из горящей квартиры Пункт раздельного сбора отходов в экоцентре «Битцевский лес» начнет работать 1 августа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ротшильд предсказал конец существующего мира189
«Киев ждет колоссальный ущерб»36
Минфин предложил новый налог для россиян517
В ПФР уточнили размер пенсии в 2019 году149
Рублю предстоит непростая неделя14
Видео
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение