Благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» пройдет в столице с 23 по 31 августа

В рамках акции каждый желающий сможет помочь оказавшимся в трудной жизненной ситуации семьям с детьми.

В Ясеневе акцию проводит территориальный центр социального обслуживания населения «Ясенево». Передвижной пункт сбора помощи будет работать в районе 28-29 августа 2018 г. с 10 до 17 часов (площадка около метро Ясенево, вблизи Новоясеневского пр-та, д. 30, стр.1).

Жители Ясенева могут принести одежду, обувь, канцелярские товары и школьно-письменные принадлежности для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, а также для детей-инвалидов.