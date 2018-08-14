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Кабмин перераспределил 5 млрд рублей на подключение больниц к интернету
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Кабмин перераспределил 5 млрд рублей на подключение больниц к интернету 

Парламентская газета 20 минут назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России перераспределило 5 млрд рублей на подключение больниц к интернету, сообщается на сайте кабмина.
«Бюджетные ассигнования в размере 5 млрд рублей на подключение медицинских организаций к скоростному интернету перераспределены с 2020 года на 2019 год», — говорится в распоряжении.
Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что фельдшерско-акушерские пункты и ведущие медицинские центры должны быть связаны в единый цифровой контур. Это необходимо для того, чтобы помощь пациенту оказывалась сразу на нескольких уровнях. Соответствующее заявление президент сделал в ходе Послания Федеральному Собранию.
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