Кабмин перераспределил 5 млрд рублей на подключение больниц к интернету

Правительство России перераспределило 5 млрд рублей на подключение больниц к интернету, сообщается на сайте кабмина.

«Бюджетные ассигнования в размере 5 млрд рублей на подключение медицинских организаций к скоростному интернету перераспределены с 2020 года на 2019 год», — говорится в распоряжении.