Валютный кризис Турции добрался до Латинской Америки

Москва, 14 августа — «Вести. Экономика». В Турции пока не знают, как противостоять распродажам своей валюты. Лира находится в свободном падении. Рынок ждет более решительных мер.

Еще пятницу потери турецкой валюты к доллару составили около 17%, а накануне она потеряла еще 8%. И это при том, что утром власти обнародовали план стабилизации валютного рынка, ограничили для банков сделки с форвардными контрактами и смягчили ряд требований.

Тем не менее, как видно из динамики рынка, никакого эффекта это не оказало. Нужны более решительные действия, например резкое повышение ставки и что-то еще, что отпугнет спекулянтов. Кстати, на фондовой бирже в понедельник ввели запрет на короткие продажи.

Стоит сказать, что полыхает не только турецкий рынок, но и практически все emerging markets.

Центробанк Аргентины, в отличие от турецких коллег, бросает на спасение песо все силы. На внеочередном заседании регулятор объявил о повышении процентных ставок сразу на 5% до 45%. Отметим, что это самая высокая процентная ставка в мире, и ЦБ намерен сохранить ее как минимум до октября. Данное решение стало уже 4-м по счету внеочередным повышением процентных ставок со стороны аргентинского ЦБ в этом году. С начала года песо потерял к доллару около 40%.

Распродажи валют охватили практически всю Латинскую Америку. Бразильский реал, мексиканский, чилийский и колумбийский песо, все активно дешевели, теряя от 1% до 5%.

Ну и добавим, что на этом фоне сводный индекс валют развивающихся стран обновил минимум.

Аналитики агентства Bloomberg отмечают страны, которые находятся в особой зоне риска. Коллапс турецкой лиры прокрадывается на другие рынки. Шкала уязвимости развивающихся рынков от Bloomberg Economics показывает, что Аргентина, Колумбия, Мексика и ЮАР являются слабыми звеньями после Турции. [ВИДЕОВРЕЗКА] Турецкая валюта стремительно дешевеет: за последнюю неделю она потеряла около 20% стоимости. У экономики накопились системные проблемы. Проблемы на валютном рынке возникают у многих развивающихся стран: сказывается рост ставок в США. [/ВИДЕОВРЕЗКА] Валюты Аргентины и Мексики предлагают скорректированную с учетом риска доходность выше среднего, и Колумбия с ЮАР остаются наиболее вероятными кандидатами на то, чтобы подхватить инфекцию Турции, пишет Bloomberg.

Наблюдение из США Администрация президента США Дональда Трампа ведет пристальное наблюдение за состоянием финансового сектора Турции в свете резкого падения курса турецкой лиры по отношению к американскому доллару, которое не могло быть спровоцировано увеличением тарифов на импорт стали в Штаты из этой страны. Об этом сообщил в понедельник экономический советник главы государства Кевин Хэссетт.

Хэссетт исходит из того, что решение США повысить вдвое пошлины на сталь и алюминий из Турции «затрагивает очень небольшую долю» ВВП этой страны и не могло в принципе спровоцировать обвал курса лиры. «Падение национальной валюты на 40% — это признак того, что многие фундаментальные основы экономики не в порядке в этой стране», — пояснил экономический советник президента США.

На самом деле это заявление больше похоже на то, что США наблюдают, чтобы понять, когда можно усилить или ослабить давление. Исходя из логики геополитики, очень похоже, что Штаты хотят заставить Турцию обратиться за помощью к МВФ , тогда страна потеряет по сути свой сувиренитет и будет обязана выполнять указания Фонда.

Эта операция была многократно опробована на различных страна и является мощнейшим геополитическим инструментом.