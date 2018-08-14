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Российский разработчик сервиса для операторов связи Brain4Net привлек $2,5 млн
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Российский разработчик сервиса для операторов связи Brain4Net привлек $2,5 млн 

RB.ru 8 минут назад
В рамках сделки венчурный фонд «Коммит Кэпитал» «Ростелекома» увеличил свою долю с 18,04% до 26,08%. В рамках этого раунда фонд потратил на покупку акций 95 млн рублей. Вся материнская компания Brain4Net — кипрская B4N Group Ltd — оценена в 1,18 млрд рублей.
В инвестраунде также принял участие другой российский венчурный фонд Typhoon Digital Development. Общая сумма инвестиций составила $2,5 млн или около 170 млн рублей.
В 2016 и 2017 году Brain4Net провел еще два раунда привлечения инвестиций: в первом раунде проект получил 100 млн рублей от «Коммит Кэпитал» и Leta Capital, а во втором — $1 млн от Leta Capital. Отмечается, что в рамках текущего раунда Leta Capital сохранил долю в компании.
Brain4Net (принадлежит ООО «Программируемые сети») занимается системами управления сетями передачи данных, обработки сетевого трафика и виртуализации сервисных приложений на базе технологий Software Defined Networks (SDN) и Network Function Virtualization (NFV). Основной продукт проекта — платформа B4N Service Platform. Компания пока не запустила коммерческих проектов и рассчитывает выйти на окупаемость в 2019 году.
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