Российский разработчик сервиса для операторов связи Brain4Net привлек $2,5 млн

В рамках сделки венчурный фонд «Коммит Кэпитал» «Ростелекома» увеличил свою долю с 18,04% до 26,08%. В рамках этого раунда фонд потратил на покупку акций 95 млн рублей. Вся материнская компания Brain4Net — кипрская B4N Group Ltd — оценена в 1,18 млрд рублей.

В инвестраунде также принял участие другой российский венчурный фонд Typhoon Digital Development. Общая сумма инвестиций составила $2,5 млн или около 170 млн рублей.

В 2016 и 2017 году Brain4Net провел еще два раунда привлечения инвестиций: в первом раунде проект получил 100 млн рублей от «Коммит Кэпитал» и Leta Capital, а во втором — $1 млн от Leta Capital. Отмечается, что в рамках текущего раунда Leta Capital сохранил долю в компании.

Brain4Net (принадлежит ООО «Программируемые сети») занимается системами управления сетями передачи данных, обработки сетевого трафика и виртуализации сервисных приложений на базе технологий Software Defined Networks (SDN) и Network Function Virtualization (NFV). Основной продукт проекта — платформа B4N Service Platform. Компания пока не запустила коммерческих проектов и рассчитывает выйти на окупаемость в 2019 году.