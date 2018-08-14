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Добыча нефти вырастет. Свой вклад внесут ямальские проекты
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Добыча нефти вырастет. Свой вклад внесут ямальские проекты 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Российские нефтяники в следующем году увеличат добычу, в основном за счет запуска нескольких новых проектов Роснефти, «Газпром нефти» и НОВАТЭКа.
Рост добычи нефти и газового конденсата будет происходить, в том числе благодаря реализации и развитию проектов на Ямале — «Мессояха» в Тазовском районе автономного округа (совместный проект Роснефти и «Газпром нефти») и проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ», ресурсной базой для которого является Южно-Тамбейское месторождение. Кроме того, в Тазовском районе в декабре этого года планируется запуск Русского месторождения с добычей в 110 тыс. баррелей в сутки, — сообщает ТАСС. Помимо этого, нефтяники реализуют проекты в других российских регионах.
Как предполагают в ОПЕК, в 2019 году добыча нефти в России составит в среднем 11,17 млн баррелей в сутки, в этом году — 11,15 млн баррелей.
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