Добыча нефти вырастет. Свой вклад внесут ямальские проекты 

ИА Север-Пресс: последние новости

Виртуальное общение заменит личное. На сайте Пенсионного фонда добавят электронных услуг

Маршрут проложен. СПГ-танкеры дошли из Сабетты в Цзянсу Жудун без ледокольного сопровождения