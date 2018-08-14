Статистика из Китая указала на дальнейшее замедление экономики

Москва, 14 августа — «Вести. Экономика». Экономика Китая демонстрирует признаки дальнейшего охлаждения под влиянием усилий по сокращению чрезмерного долга, а также эскалации торгового конфликта с США.

Фото: EPA/ROMAN PILIPEY

Промышленное производство в Китае в июле выросло на 6% в годовом выражении после аналогичного роста месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического бюро КНР. Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали ускорение роста до 6,3%.

Розничные продажи в июле повысились на 8,8%. Аналитики ожидали роста продаж на 9,1% после увеличения на 9% в июне.

Инвестиции в основной капитал в январе-июле выросли на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы роста были минимальными с момента начала сбора данных в 1999 году. Прогноз предполагал увеличение капиталовложений на 6%, как и в январе-июне.

Вторая по величине экономика в мире теряет обороты, в то время как Пекин готовится к затяжному торговому конфликту с США. Власти КНР пообещали увеличить кредитование небольших компаний и поддержать инвестиции в инфраструктуру, но потребуется время, чтобы эти меры начали действовать. Сегодняшние данные и замедление роста кредитования усилят давление на правительство и центробанк, которым придется сделать больше для поддержания роста, пишет Bloomberg

Рост инвестиций частного сектора ускорился до 8,8% с 8,4% в первые шесть месяцев 2018 года. Частные инвестиции составляют около 60% от общего объема инвестиций в Китае.

В то же время расходы государственных предприятий росли минимальными темпами с 2004 года, когда данные стали доступны. Эта тенденция, вероятно, сохранится, поскольку правительство усиливает контроль за государственными компаниями в рамках продолжающихся усилий по замедлению роста долга.

Рост инвестиций в инфраструктуру за первые семь месяцев 2018 года замедлился до 5,7%. Это минимальный показатель с 2014 года. В январе-июне рост расходов на инфраструктуру составлял 7,3%.

Инвестиции в недвижимость в июле выросли на 13,2% в годовом выражении, максимальными темпами с октября 2016 года, после увеличения на 8,4% в июне, показали расчеты Reuters.