Доходы компании Li-Ning по итогам первой половины года выросли на 17,9 процента

Сянган, 14 августа / Синьхуа / — Компания Li-Ning /Ли Нин/ — ведущий спортивный бренд в индустрии спорта в Китае — в понедельник в Сянгане опубликовала свою полугодовую отчетность, согласно которой по итогам первой половины 2018 года компания получила доходы в размере 4,713 млрд юаней, которые увеличились на 17,9 процента в годовом исчислении.

Сянган, 14 августа /Синьхуа/ — Компания Li-Ning /Ли Нин/ — ведущий спортивный бренд в индустрии спорта в Китае — в понедельник в Сянгане опубликовала свою полугодовую отчетность, согласно которой по итогам первой половины 2018 года компания получила доходы в размере 4,713 млрд юаней, которые увеличились на 17,9 процента в годовом исчислении.