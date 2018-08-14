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Фондовые индексы Западной Европы упали из-за Турции
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Фондовые индексы Западной Европы упали из-за Турции 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Итоги прошедших торгов показали падение фондовых индексов Западной Европы. Это связано с опасениями из-за сложившейся в Турции ситуации.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,25% и составил 384,91 процентного пункта. На 0,32% опустился британский FTSE 100, французский CAC 40 — на 0,04%, германский DAX — на 0,53%. Потери испанского IBEX 35 и итальянского FTSE MIB составили 0,75% и 0,58% соответственно.
Инвесторы обеспокоены возможностью того, что проблемы Турции затронут и Европу в связи с существенным присутствием финансовых компаний еврозоны в стране.
При этом предпринятые ЦБ Турции меры не смогли поддержать финансовые рынки. Поэтому курс лиры продолжает снижаться, как и турецкие фондовые рынки.
«Несомненно, что ситуация в Турции является очередным глобальным риском», — отмечает Константинос Антис из ADS Securities.
В свою очередь аналитики Societe Generale заявили, что Центробанк страны должен воспользоваться более решительными мерами, так как предпринятые действия «не впечатлили рынки», передаёт MarketWatch.
Ранее News.ru писал, что экономический советник Белого дома Кевин Хассетт связывает обвал национальной валюты Турции с отходом руководства страны от либерализма, а не санкциями США и повышением ввозных пошлин.
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