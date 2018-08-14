Фондовые индексы Западной Европы упали из-за Турции

Итоги прошедших торгов показали падение фондовых индексов Западной Европы. Это связано с опасениями из-за сложившейся в Турции ситуации.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,25% и составил 384,91 процентного пункта. На 0,32% опустился британский FTSE 100, французский CAC 40 — на 0,04%, германский DAX — на 0,53%. Потери испанского IBEX 35 и итальянского FTSE MIB составили 0,75% и 0,58% соответственно.

Инвесторы обеспокоены возможностью того, что проблемы Турции затронут и Европу в связи с существенным присутствием финансовых компаний еврозоны в стране.

При этом предпринятые ЦБ Турции меры не смогли поддержать финансовые рынки. Поэтому курс лиры продолжает снижаться, как и турецкие фондовые рынки.

«Несомненно, что ситуация в Турции является очередным глобальным риском», — отмечает Константинос Антис из ADS Securities.

В свою очередь аналитики Societe Generale заявили, что Центробанк страны должен воспользоваться более решительными мерами, так как предпринятые действия «не впечатлили рынки», передаёт MarketWatch.