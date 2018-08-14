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МИД РФ: Москва встревожена рекордными тратами США на оборону
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МИД РФ: Москва встревожена рекордными тратами США на оборону 

Российская Газета 25 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Россия тщательно проанализирует новый закон США о расходах на оборону, заложенная в нем сумма трат вызывает беспокойство. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается подписанного президентом Трампом закона о предельных уровнях расходов на национальную оборону, то, прежде всего, мы обращаем внимание на рекордный уровень ассигнований на военные цели. Около 720 миллиардов долларов — это беспрецедентный масштаб трат", — цитирует Рябкова РИА Новости.
По словам дипломата, весьма настораживает не только сумма расходов, но и некоторые тезисы документа, в частности, те, что касаются соблюдения двусторонних соглашений между США и РФ в области контроля над вооружениями.
Рябков также выразил сожаление в связи с желанием США приостановить сотрудничество по Договору об открытом небе и прекратить его финансирование.
"Это путь к дальнейшей интоксикации международных отношений односторонними методами. Об этом приходится только сожалеть", — сказал Рябков, назвав такие действия «американским методом».
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что ведомство ожидает распоряжений от президента Владимира Путина, чтобы разработать план дальнейших действий.
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