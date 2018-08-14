МИД РФ: Москва встревожена рекордными тратами США на оборону

Сергей Рябков. Россия тщательно проанализирует новый закон США о расходах на оборону, заложенная в нем сумма трат вызывает беспокойство. Об этом заявил замглавы МИД РФ

"Что касается подписанного президентом Трампом закона о предельных уровнях расходов на национальную оборону, то, прежде всего, мы обращаем внимание на рекордный уровень ассигнований на военные цели. Около 720 миллиардов долларов — это беспрецедентный масштаб трат", — цитирует Рябкова РИА Новости

По словам дипломата, весьма настораживает не только сумма расходов, но и некоторые тезисы документа, в частности, те, что касаются соблюдения двусторонних соглашений между США и РФ в области контроля над вооружениями.

Рябков также выразил сожаление в связи с желанием США приостановить сотрудничество по Договору об открытом небе и прекратить его финансирование.

"Это путь к дальнейшей интоксикации международных отношений односторонними методами. Об этом приходится только сожалеть", — сказал Рябков, назвав такие действия «американским методом».