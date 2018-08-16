США намерены изучить уязвимые места оборонных систем других стран

Разведывательное управление Министерства обороны США хочет изучить работу и уязвимости систем обороны других государств.

Как сообщает RT со ссылкой на документ ведомства, проект направлен на оценку принципа работы, характеристик и эффективности, а также физических характеристик, особенностей, уязвимостей и области применения систем обороны. Подрядчику необходимо провести комплексный анализ данных, касающихся различных оборонительных систем вооружения и применяющих их стран.

Также предполагается оценка возможных последствий потенциальных ударов США по системам обороны вероятных противников с учетом контрмер, в особенности средствами радиоэлектронной борьбы и кибервойны.

Ранее Дональд Трамп подписал документ, согласно которому на нужды военных выделят почти 716 миллиардов долларов. Смета предусматривает увеличение общей численности военнослужащих почти на 16 тысяч человек. Пентагон в ближайшее время начнет работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. На сдерживание якобы агрессии Москвы выделят почти 6,5 миллиарда долларов. Эти деньги пойдут на наращивание присутствия НАТО у границ нашей страны. 250 миллионов направят на военную помощь Украине. Другими противниками США называются Китай, Иран и КНДР.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подписанный Дональдом Трампом закон «фиксирует курс на наращивание доминирующей роли Вашингтона на международной арене посредством силы».