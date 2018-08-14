США впервые выделят 716 млрд долларов на оборону 

Оборонный бюджет США составит 716 миллиардов долларов на следующий финансовый год. Соответствующий документ подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Номинально это самая большая сумма в истории страны, выделенная на национальную оборону. Средства направят на увеличение числа военнослужащих и их денежного довольствия. Также будет создано отдельное Космическое командование США. Кроме того, согласно тексту документа, Америка продолжит оказывать военную помощь Украине и противодействовать России.