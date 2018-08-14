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США впервые выделят 716 млрд долларов на оборону
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США впервые выделят 716 млрд долларов на оборону 

Авторадио 1 час назад
Оборонный бюджет США составит 716 миллиардов долларов на следующий финансовый год. Соответствующий документ подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Номинально это самая большая сумма в истории страны, выделенная на национальную оборону. Средства направят на увеличение числа военнослужащих и их денежного довольствия. Также будет создано отдельное Космическое командование США. Кроме того, согласно тексту документа, Америка продолжит оказывать военную помощь Украине и противодействовать России.
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