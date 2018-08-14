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Свыше 40 гектаров изъятой сельхозземли выставили на торги в Можайске
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Свыше 40 гектаров изъятой сельхозземли выставили на торги в Можайске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Можайском районе начались торги за землю, изъятую у владельца ООО «Экоурожай», общая площадь — свыше 40 гектаров. Об этом сообщил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.
«Участок земли вблизи деревни Вяземское сельского поселения Клементьевское (кадастровый номер 50:18:0070440:23) размером 40,6 гектаров принадлежал ООО «Экоурожай», который не использовал эту землю по назначению. В результате участок был изъят у владельца и выставлен на торги. Теперь любой желающий развивать сельское хозяйство может побороться за эту землю, тем более, что стартовая цена снижена на 20 процентов и составляет 2,1 миллиона рублей», — заявил министр.
Андрей Аверкиев добавил, что это хорошая возможность для инвесторов и представителей бизнеса, которые хотят заниматься сельскохозяйственной деятельностью, получить землю в собственность и организовать доходный бизнес.
Публичные торги пройдут на площадке Регионального центра торгов. Подать заявку на торги можно на сайте www.torgi.gov.ru (номер торговой процедуры — 290618/6987935/04) или на едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (номер торговой процедуры — 00400010100757).
Неиспользуемые 40,6 гектаров сельхозземли были выявлены в ходе проверки целевого использования земель Управлением федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям. Владельцу ООО «Экоурожай» не раз выносились предупреждения, которые не имели результата. В итоге участок был изъят по суду и выставлен на торги, по итогам которого деньги от продажи земли будут переданы собственнику, а земля — новому владельцу.
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