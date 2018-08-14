Свыше 40 гектаров изъятой сельхозземли выставили на торги в Можайске

В Можайском районе начались торги за землю, изъятую у владельца ООО «Экоурожай», общая площадь — свыше 40 гектаров. Об этом сообщил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

«Участок земли вблизи деревни Вяземское сельского поселения Клементьевское (кадастровый номер 50:18:0070440:23) размером 40,6 гектаров принадлежал ООО «Экоурожай», который не использовал эту землю по назначению. В результате участок был изъят у владельца и выставлен на торги. Теперь любой желающий развивать сельское хозяйство может побороться за эту землю, тем более, что стартовая цена снижена на 20 процентов и составляет 2,1 миллиона рублей», — заявил министр.

Андрей Аверкиев добавил, что это хорошая возможность для инвесторов и представителей бизнеса, которые хотят заниматься сельскохозяйственной деятельностью, получить землю в собственность и организовать доходный бизнес.

Публичные торги пройдут на площадке Регионального центра торгов. Подать заявку на торги можно на сайте www.torgi.gov.ru (номер торговой процедуры — 290618/6987935/04) или на едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (номер торговой процедуры — 00400010100757).