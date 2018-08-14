Таможенная политика США подрывает экономический рост — министр экономики Германии

Берлин, 14 августа / Синьхуа / — Таможенная политика США подрывает трудоустройство и экономический рост. Об этом заявил на днях министр экономики Германии Петер Альтмайер.

Он отметил в интервью немецкой газете «Бильд ам зонтаг», что инициированная США торговая война замедляет и даже подрывает экономический рост, а также приносит новые факторы неопределенности. Опыт истории показывает, что более высокие таможенные пошлины приведут к повышению цен на товары, что нанесет крупнейший ущерб потребителям.

"Политики не имеют права рисковать рабочими местами в металлургической, автомобильной и алюминиевой отраслях, — подчеркнул министр. — Международной торговле нужны более низкие таможенные пошлины, снижение протекционизма и более открытый рынок".

В последнее время американское правительство в одностороннем порядке объявило о введении дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия. Торговые партнеры США вынуждены принимать ответные меры, в связи с чем обстановка в мировой торговле становится все более напряженной. —0—