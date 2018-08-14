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Таможенная политика США подрывает экономический рост — министр экономики Германии
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Таможенная политика США подрывает экономический рост — министр экономики Германии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Берлин, 14 августа /Синьхуа/ — Таможенная политика США подрывает трудоустройство и экономический рост. Об этом заявил на днях министр экономики Германии Петер Альтмайер.
Он отметил в интервью немецкой газете «Бильд ам зонтаг», что инициированная США торговая война замедляет и даже подрывает экономический рост, а также приносит новые факторы неопределенности. Опыт истории показывает, что более высокие таможенные пошлины приведут к повышению цен на товары, что нанесет крупнейший ущерб потребителям.
"Политики не имеют права рисковать рабочими местами в металлургической, автомобильной и алюминиевой отраслях, — подчеркнул министр. — Международной торговле нужны более низкие таможенные пошлины, снижение протекционизма и более открытый рынок".
В последнее время американское правительство в одностороннем порядке объявило о введении дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия. Торговые партнеры США вынуждены принимать ответные меры, в связи с чем обстановка в мировой торговле становится все более напряженной. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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