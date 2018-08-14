Экономист Николаев: Правительство не представляет, куда катится рубль

Экономист Игорь Николаев полагает, что с введением очередного пакета санкций власти РФ потеряют действенный механим поддержания курса рубля, а сейчас они даже не могут просчитать перспективы отечественной валюты. Размышления аналитика на эту тему опубликовал сегодня, 14 августа, сайт радиостанции «Эхо Москвы»

Николаев отметил, что «поднявшись выше 68 рублей за доллар США, рубль оказался в2024 году, так как именно в это время аналитики минэкономразвития предрекали такой курс рубля относительно доллара.

»Сегодня, в августе 2018 года, такой «ориентир» говорит только об одном: правительство не представляет, куда катится рубль. Кстати, куда он катится? Где предел падения? А нет такого предела. Можно говорить о том, какой границы, допустим, он достигнет уже в 2018 году, но фантазировать на тему, что есть какой-то железобетонный барьер, ниже которого он точно не опустится, не стоит. Это только на словах экономика российская устойчиво растет. Нет такого роста, а есть ситуация между ростом и падением, такое болтание. У такой экономики по определению неможет быть сильной валюты», — прогнозирует экономист.

Он также отмечает, что у российской слабой экономики могут быть периоды укрепления курса рубля, но они носят «временный, спекулятивный, конъюнктурный характер».

«И когда сегодня слышишь заявления о том, что у властей есть все возможности для обеспечения финансовой устойчивости, то есть и устойчивости курса рубля, хочется спросить: ну и что же не используются эти самые возможности? Или то, что происходит с рублем — это демонстрация финансовой устойчивости?» — интересуется Игорь Николаев.

Эксперт сам себе отвечает на поставленный вопрос, предполагая, что у властей РФ таких возможностей нет из-за слабой экономики, роста налоговой нагрузки и усиления санкций, которым нечего противопоставить. При этом аналитик обращает внимание на то, что воздействие разных пакетов антироссийских санкций дает «эффект резонанса» по аналогии с термином из физики.

«И все-таки самые неприятные для рубля возможные санкции — это санкции в отношении суверенного российского долга — возможный запрет американцам покупать российский облигации. Потому что это разрушает спекулятивный механизм керритрейда, благодаря которому рубль в последние 2-2,5 года действительно был достаточно устойчив и даже укреплялся. Что такое керритрейд? Это когда те же доллары меняешь на рубли, покупаешь российские облигации, потом их продаешь через некоторое время с хорошей доходностью и вырученные рубли меняешь теперь уже на доллары США. Все это поощрялось нашими властями, иностранные покупатели российских облигаций (кстати, некоторые из них только номинально были иностранцами) были вне себя от радости, что можно таким образом обеспечивать долларам рублевую доходность. Недаром доля иностранных держателей российских облигаций некоторое время назад существенно превысила 30%, побив все рекорды», — отмечает Игорь Николаев и предполагает, что при введении очередных санкций, затрагивающих российский суверенный долг, этот механизм искусственного завышения курса рубля будет разрушен.

Согласно данным Московской биржи, сегодня, 14 августа, доллар торгуется на уровне 67,8 рубля, евро — 77,3 рубля.