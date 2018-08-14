Рубль будет ориентироваться на динамику прочих валют-аналогов

Евро накануне отыграла часть утраченных позиций, вернувшись выше отметки 1.14. Некоторому восстановлению позиций евро способствовало прекращение резкого обесценения турецкой лиры. Стремительное ослабление лиры в предшествовавшие дни создавало давление на евро, поскольку европейские банки имеют на балансах довольно заметные объемы кредитов, выданных турецким заемщикам. Таким образом, турецкая тема останется крайне важной для динамики европейской валюты в ближайшие дни. Из макроэкономической статистики сегодня предстоит публикация индекса экономических настроений от ZEW для Германии в 12:00 по Москве. Индекс, демонстрировавший продолжительное снижение в последние месяцы, вполне может показать неплохую динамику на этот раз. В этом случае евро может поучить дополнительный источник позитива.