Совет директоров «Татнефти» рекомендовал полугодовые дивиденды

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам первого полугодия 2018 г. в размере 70,4 млрд руб. или 75% чистой прибыли по РСБУ, сообщает нефтяная компания. На каждую привилегированную и обыкновенную акцию предлагается выплатить 30,27 руб.

Согласно своей дивидендной политике, «Татнефти» распределяет в виде дивидендов свободные денежные средства, оставшиеся после финансирования инвестпрограммы и обязательств компании. По итогам 2017 г. общие годовые дивиденды «Татнефти» составили 92,5 млрд руб. или 75% чистой прибыли по МСФО.

Внеочередное общее собрание акционеров «Татнефти» состоится 28 сентября 2018 г. в форме заочного голосования.

Как ожидается, в 2018 г. нефтяники благодаря росту цен на нефть получат сверхдоходы. В связи с этим нефтяные компании могут существенно увеличить дивиденды, указывали аналитики Goldman Sachs.