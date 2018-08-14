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Совет директоров «Татнефти» рекомендовал полугодовые дивиденды
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Совет директоров «Татнефти» рекомендовал полугодовые дивиденды 

Ведомости 51 минуту назад
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам первого полугодия 2018 г. в размере 70,4 млрд руб. или 75% чистой прибыли по РСБУ, сообщает нефтяная компания. На каждую привилегированную и обыкновенную акцию предлагается выплатить 30,27 руб.
Согласно своей дивидендной политике, «Татнефти» распределяет в виде дивидендов свободные денежные средства, оставшиеся после финансирования инвестпрограммы и обязательств компании. По итогам 2017 г. общие годовые дивиденды «Татнефти» составили 92,5 млрд руб. или 75% чистой прибыли по МСФО.
Внеочередное общее собрание акционеров «Татнефти» состоится 28 сентября 2018 г. в форме заочного голосования.
Как ожидается, в 2018 г. нефтяники благодаря росту цен на нефть получат сверхдоходы. В связи с этим нефтяные компании могут существенно увеличить дивиденды, указывали аналитики Goldman Sachs.
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