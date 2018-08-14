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Ситуация располагает к росту просевших рынков акций, за исключением ньюсмейкера — китайского рынка
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Ситуация располагает к росту просевших рынков акций, за исключением ньюсмейкера — китайского рынка 

Прайм 49 минут назад
Мировые рынки развитых стран сегодня пытаются восстановиться после заметной двухдневной просадки, вызванной турецкими событиями. Вчера советник президента США по национальной безопасности Дж. Болтон встретился с турецким послом, ранее обсудили вопросы двусторонних отношений главы МИД США и Турции. Контакты двух стран, пусть и на данном этапе безрезультатные, в совокупности с представленными Турцией мерами по стабилизации ситуации на финансовых рынках позволили снизить нервозность на рынках, способствуя также и некоторому оживлению инфляционных ожиданий по США.
Хотя тема «торговых войн» и нацеленности Америки на дальнейшее ужесточение отношений с торговыми партнерами для выправления торгового баланса и стимулирования внутреннего производства и сдерживают инвесторов, все же состояние экономики и бизнеса располагают к возврату к покупкам. Из негативных новостей отметим сегодняшнюю порцию статистики по КНР, указывающую на риски плавного затухания экономического роста в Поднебесной: динамика пром. производства в стране, вопреки ожиданиям рынка, не ускорилась (+6% г/г), а данные по розничным продажам и инвестициям в городскую инфраструктуру даже ухудшились (8,8% г/г и 5,5% г/г соответственно против 9% и 6% г/г — месяцем ранее). Сегодня день достаточно скуден на интересную информацию: данные по ВВП Германии не показали сильных отклонений от ожиданий, не ждем сюрпризов и от ВВП еврозоны. Заметно более насыщенной на статистику будет среда: выйдут недельные данные по рынку энергоносителей в США от Минэнерго, а также розничные продажи и пром. производство в Америке.
В целом текущая ситуация по состоянию на утро вторника располагает к росту просевших рынков акций, за исключением, пожалуй, ньюсмейкера — китайского рынка. Товарные активы, как мы полагаем, последуют за фондовыми рынками, хотя рынкам промметаллов, конъюнктура которая в наибольшей степени зависит от состояния экономики КНР, расти будет сложно.
Российский рынок акций вчера сумел удержаться в «плюсе» благодаря стабильности рынка нефти и нормализации отношения к ЕМ, а также корпновостям и уходу санкционной истории на второй план. Сегодня рассчитываем на развитие отскока в финсекторе и металлургах, с попытками выхода индекса Мосбиржи из зоны 2250-2300 пунктов «вверх» в надежде на дальнейшее улучшение внешней конъюнктуры.
Прайм: последние новости
Биржи АТР в основном корректируются вверх, индексы Китая снижаются из-за статистики Турецкая лира тянет за собой валюты развивающихся рынков Инвесторам следует учитывать наметившийся рост волатильности на фондовом рынке США
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