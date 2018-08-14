В Республике Дагестан набирает обороты социальная акция «Начни с себя»

В Республике Дагестан набирает обороты социальная акция «Начни с себя»Акцию «Начни с себя» на территории поселка Сулак провела группа молодых людей, объединившись в социальной сети Инстаграм.

Врио заместителя председателя правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов на своей странице в Инстаграм отметил, что выражает благодарность участникам акции. «За несколько часов местным жителям удалось собрать 4 камаза мусора». Также он поблагодарил организаторов мероприятия.

Гаджимагомед Гусейнов попросил своих подписчиков отправлять места, где можно провести подобные акции, сопроводив комментарий хештегом #начниссебя.