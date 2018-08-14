Нижегородцев в белом приглашают в «Лимпопо» за полцены

Зоопарк «Лимпопо» объявил акцию в честь приезда белого медведя. Скидку в 50% может получить любой взрослый посетитель, одетый в белое. Об акции администрация зоопарка рассказала наофициальном сайте.

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Апредложение действует до 19 августа. Воспользоваться им может любой посетитель не моложе 14 лет. На льготные билеты акция не распространяется. Купленный билет нельзя передавать другим лицам.

Для получения скидки нужно быть одетым полностью в белую одежду. Допускается наличие небольшого элемента другого цвета, например, логотипа. Принты в клеточку, горошек и с прочими узорами не подходят по условиям акции, а вот обувь, аксессуары и головные уборы можно надеть любые.

Напомним, белый мишка живет в «Лимпопо» с 24 июля.

Фото: зоопарк «Лимпопо»