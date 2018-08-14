Медь дешевеет на негативной статистике по Китаю

МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник опускается, реагируя на статистику по КНР, негативно влияет на торги и подорожавший к мировым валютам доллар, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.44 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,04%, до 2,73 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 96,2 пункта. В понедельник показатель достигал максимальной отметки с конца июня 2017 года в 96,52 пункта.

По итогам торгов понедельника стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца снизилась на 0,59%, до 6153,5 доллара за тонну, алюминия — на 1,09%, до 2082 долларов, цинка — на 2,51%, до 2483 долларов за тонну.

Статистика по Китаю, на который приходится около 40% мирового спроса на металл, оказалась хуже ожиданий аналитиков, что оказывает давление на котировки меди. Объем розничных продаж в стране в июле замедлил темпы роста в годовом выражении до 8,8% с 9% в июне. Аналитики ожидали рост на 9,2%. Объем промышленного производства в Китае увеличился в июле в годовом выражении на 6%, что соответствует росту в июне, при этом эксперты ожидали ускорения до 6,3%.

Курс доллара при этом, несмотря на коррекционное снижение, остается на уровне максимума более чем за год. Американскую валюту поддерживают опасения по поводу Турции после удешевления лиры до нового исторического минимума. Инвесторы опасаются, что турецкий кризис может распространиться на банковский сектор Европы и развивающиеся рынки.

Дорогой доллар оказывает негативное воздействие на котировки меди, поскольку в этом случае металл становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой, что снижает спрос на медь.