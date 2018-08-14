События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 августа

МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 14 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

Австралия — Индекс делового доверия NAB (июль)

7 (факт)

Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июль)

5,5% (факт)

Китай — Объём промышленного производства (г/г) (июль)

6% (факт)

Китай — Уровень безработицы

5,1% (факт)

Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)

-2,1%

-1,8% (факт)

Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)

0,3% (факт)

Германия — ВВП (г/г) (2кв2018)

2,3% (факт)

Германия — ВВП (кв/кв) (2кв2018)

0,5% (факт)

Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)

-0,1%

-0,1%

Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (июль)

-0,1%

-0,1%

10:00 Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)

10:00 Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июль)

11:30 Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (июнь)

11:30 Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июль)

7,8 тыс.

11:30 Великобритания — Изменение занятости (м/м)

137 тыс.

11:30 Великобритания — Уровень безработицы (июнь)

12:00 Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (август)

12:00 Германия — Индекс экономических настроений ZEW (август)

-24,7 -20,1 12:00 Еврозона — ВВП (г/г) (2кв2018)

12:00 Еврозона — ВВП (кв/кв) (2кв2018)

12:00 Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)

-0,3%

12:00 Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW -18,7 -16,4 15:30 США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июль)

15:30 США — Индекс цен на импорт (м/м) (июль)

-0,4%

23:30 США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)

-6 млн барр

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)

X5 Retail Group — телеконференция менеджмента

224,2 (1П2017) + 607,98 (фин) — див-д 2017