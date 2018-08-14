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События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 августа
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События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 августа 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 14 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Прогноз
Австралия — Индекс делового доверия NAB (июль)
7 (факт)
Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июль)
5,5% (факт)
Китай — Объём промышленного производства (г/г) (июль)
6% (факт)
Китай — Уровень безработицы
5,1% (факт)
Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
-2,1%
-1,8% (факт)
Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
0,3% (факт)
Германия — ВВП (г/г) (2кв2018)
2,3% (факт)
Германия — ВВП (кв/кв) (2кв2018)
0,5% (факт)
Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
-0,1%
-0,1%
Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (июль)
-0,1%
-0,1%
10:00  Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
10:00  Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июль)
11:30  Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (июнь)
11:30  Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июль)
7,8 тыс.
11:30  Великобритания — Изменение занятости (м/м)
137 тыс.
11:30  Великобритания — Уровень безработицы (июнь)
12:00  Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (август)
12:00  Германия — Индекс экономических настроений ZEW (август)
-24,7  -20,1  12:00  Еврозона — ВВП (г/г) (2кв2018)
12:00  Еврозона — ВВП (кв/кв) (2кв2018)
12:00  Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
-0,3%
12:00  Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW  -18,7  -16,4  15:30  США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июль)
15:30  США — Индекс цен на импорт (м/м) (июль)
-0,4%
23:30  США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
-6 млн барр
Российские события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Факт.
X5 Retail Group — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
X5 Retail Group — телеконференция менеджмента
ГМК Норильский никель — СД (рекоменд. по див-дам за 1П2018)
224,2 (1П2017) + 607,98 (фин) — див-д 2017
Прайм: последние новости
Биржи АТР в основном корректируются вверх, индексы Китая снижаются из-за статистики Наметившийся отток капитала с EM не позволяет говорить о скором возобновлении роста Рубль не смог закрепиться в плюсе и снижается к доллару и евро
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