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Рубль отыграл часть падения. Доллар опустился ниже 67 рублей
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Рубль отыграл часть падения. Доллар опустился ниже 67 рублей 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
В конце прошлой недели Центральный банк РФ перестал покупать валюту для Министерства финансов, и, скорее всего, будет держать паузу до снижения волатильности на рынке. Как отмечают аналитики, ситуация с рублем может проясниться после 22 августа, когда вступят в силу санкции США в связи с делом Скрипалей. Отличается ли этот санкционный синдром от предыдущих, когда за ослаблением рубля следовало восстановление?
Казалось бы, санкции стали уже привычным явлением на российском рынке, пакет новый, но реакция известна по предыдущим случаям. Итог: распродажа российских активов и ослабление рубля. Как правило, затем наступала коррекция, сопровождающаяся возвратом котировок, если не к первоначальным уровням, то близким к тем, что были до падения.
Однако, на этот раз есть повод усомниться в том, что поведение рынка пойдет по привычному сценарию, считает председатель совета директоров компании «Сафмар Финансовые инвестиции» Олег Вьюгин:
Олег Вьюгин председатель совета директоров компании «Сафмар» «Все дело в тренде. Каждый раз отношения с США все хуже и хуже. Терпение инвесторов близко к тому, чтобы лопнуть, и уже на этой основе принимать решения. Все участники не склонны к тому, чтобы о чем-то договариваться, сойтись очень сложно, а это означает, что санкции в том или ином виде будут появляться. Плюс вектор российской политики, которая вызывает подозрения, в отравлении, подозрение во вмешательстве — оно никак не меняется. При таком раскладе движение к какому-то пониманию и согласию маловероятно, а, соответственно, санкции будут, и на что рассчитывать на российском рынке? На взрывающиеся бомбы? То ты с »Русалом» потерял, то тебе девальвацию устроили. Мало будет желающих».
Усугубляет ситуацию и то, что происходит на развивающихся рынках. В частности, резкий обвал турецкой лиры, а тут еще и внутренний фактор. Прямо под санкции появился «список Белоусова»: 14 компаний, которым следует «поделиться» сверхприбылью. В письме, адресованном Владимиру Путину, помощник президента Андрей Белоусов перечислил компании горно-металлургического сектора, которым следует увеличить налоги, чтобы получить полтриллиона рублей. В результате инвесторы стали быстро избавляться от этих акций. Вероятно, при продаже этих бумаг они уходили в валюту, говорит портфельный менеджер Александр Крапивко:
Александр Крапивко портфельный менеджер «Естественно, письмо Белоусова было как „ложка к обеду“. Когда началось падение, пришло известие о возможном повышении налоговой нагрузки на нефтяные отрасли, естественно, это добавило к негативному движению вниз по акциям. У нас идет корреляция между падением акций, падением ОФЗ и, соответственно, ростом доллара к рублю».
Если судить по торгам 13 августа, то во второй половине дня движение на ослабление иссякло. Все-таки август традиционно не простой месяц для рубля, особенно, если год оканчивается на восьмерку: 1998, 2008, 2018. Пока месяц не закончится, не стоит недооценивать риски.
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