Запущен криптовалютный кэшбэк сервис

Биткоин является популярным средством оплаты в интернете, однако в случае с криптовалютами в течение долгого времени отсутствовал один приятный «бонус», в виде кэшбэка. Большинство пользователей в мире фиата уже используют услугу возврата денег, которая является способом «наградить» клиента за выбор магазина с определенным брендом, возвращая им процент от общей цены.

Благодаря кэшбэкам покупая, каждый имеет возможность вернуть определенную часть стоимости товара обратно, что делает покупки более выгодными. Часто выплаты составляют от 1% до 10% от общей цены, но в некоторых случаях можно увидеть предложения на уровне 50% и более.

Теперь на рынке появилась новая услуга — coinback. Она позволяет перенести стандартные возможности кэшбэк сервисов на работу с криптовалютами. Работает система довольно просто (на примере сервиса getcoinback): нужно загрузить расширение Google Chrome Coin back и связать его с биткойн-кошельком. Затем можно приступать к совершению покупок. Все технические нюансы по возврату части стоимости товара происходят автоматически.

Возможность получения части средств от покупки обратно позволит создать базу для стимулирования покупательской активности — больше покупок — выше спрос на биткоин. Через кэшбэк-сервисы криптовалюта может получить новый виток интереса в свою сторону.

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текст: Евгения Лиходей, фото: Wanpala W / Reshot