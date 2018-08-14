Путин собирается инвестировать в китайский рынок газа 225 миллиардов! Неужели для США игра не стоит свеч?

Начиная с 5 августа, Россия в полной мере реализует план по сдерживанию экономических санкций США. Россия повысила импортный тариф для США с 25% до 40% на грузовые перевозки, дорожно-строительную технику, оборудование для добычи нефти и природного газа, для обработки металла и бурения, а также на налогооблагаемые товары строительной, нефтегазовой промышленности, горного дела и другие. Наряду с этим, сотрудничество между Россией и Китаем продолжает углубляться.

Как раннее сообщалось в ежедневной газете «Харбин», к концу 2019 года, по предварительным расчетам, планируется завершение строительства восточного трубопровода для поставок газа в Китай через городской округ Хэйхэ провинции Хэйлунцзян. Ежегодно будет поставляться 38 миллиардов кубических метров газа. Российско-китайское сотрудничество в сфере природного газа принесет огромные рыночные возможности для России.

Специализированная буровая установка «Арктика», на заводее по сжижению природного газа на Ямале

По некоторым данным, в 2017 году объем потребления природного газа в мире увеличился на 3%, а именно на 96 миллиардов кубических метров. Это показатель самого быстрого темпа роста с 2010 года, в то время как Китай — основной потребитель природного газа (31 миллиард кубических метров, что составляет 15,1%). Согласно плану «13-й пятилетки» по природному газу, с 2015 по 2020 год темп роста пропускной способности трубопровода составит 7,4%, что ниже темпов роста потребления природного газа на 13,27%. Это поможет обеспечить необходимые поставки СПГ (сжиженного природного газа). В прошлом году было импортировано около 38 миллионов тонн СПГ, в этом году ожидается увеличение импорта до 50 миллионов тонн. При нынешней цене 4,5 тысячи юаней за тонну, импорт сжиженного природного газа в рыночном выражении составит 225 миллиардов долларов.

«Односторонняя политика» США не заслуживает доверия, поворот России к Китаю — неизбежная тенденция

После реализации таможенной политики США на алюминий и железо, российский промышленный экспорт был сильно ограничен. По предварительным оценкам, сумма потерь, вызванных торговыми ограничениями США, составила 537,6 миллиона долларов. Россия отдает предпочтение сотрудничеству с Китаем, что положительно скажется на нормализации международной торговли, из-за чего США сами могут стать жертвами своей «односторонней политики».

Завышенный торговый барьер Трампа может отразиться на «падении» американского духа. США столкнулись с тяжелыми потерями в экспорте сельскохозяйственных товаров, застаивается соевая и свиная продукция. После утраты выхода на китайский рынок неоднократно возникали проблемы экспорта в Мексику и Таиланд. После того, как Трамп разрывает иранское ядерное соглашение, отношения США с Ираном, крупной нефтяной страной на Ближнем Востоке, зашли в тупик. Поскольку Иран планирует закрыть Ормузский пролив, это может стать причиной нефтяного кризиса в США и неустойчивости международных цен на нефть. В результате повышения цен на нефть увеличится стоимость жизни в такой «крупной автомобильной державе» как США, и, в конечном счете, убытки понесут обычные потребители.

Политика свободной торговли как основной путь. Китай или США: кто займет место лидера?

В этом году Китай, как крупное государство с быстрым экономическим развитием, успешно поддерживает стабильность политики свободной торговли. Столкнувшись с внезапной «односторонней политикой» Трампа, Китай занял твердую позицию, что ни одно государство не должно контролировать международную ситуацию, используя торговые барьеры или международные ограничения по добычи нефти.